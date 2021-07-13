В Одесской области объявили штормовое предупреждение: ожидают сильные грозы

В Одессе и в области 13 июля синоптики прогнозируют сильные осадки. Такая погода продлится до конца суток. В то же время температура будет довольно высокой.

13 июля в Одесской области будут жара и грозы. Температура достигнет 33 градусов тепла.

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Погода в Одессе 13 июля

В течение суток в Одесской области будет переменно облачно.

Ночью – без существенных осадков.

Днем – гроза, местами кратковременный дождь,

Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 17 – 22 градусов, днем 28 – 33 градусов.

На автодорогах области будет хорошая видимость.

Данные Укргидрометцентра

По информации Укргидрометцентра, температура воздуха днем будет меньше. Прогнозируют максимум 31 градус тепла. Ветер тоже будет слабее 5 – 10 метров в секунду.



Погода в Одесской области 13 июля / Данные Укргидрометцентра

С 14 по 17 июля осадки не прогнозируют. Температура воздуха достигнет 34 градусов тепла.

13 июля по всей Украине ожидают смену погоды . В большинстве регионов синоптики предусматривают ливни и осадки круглосуточно. Наиболее сильные осадки будут в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

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