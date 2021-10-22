В Одессе штрафуют водителей маршруток за стоячих пассажиров

Водителей городского транспорта в Одессе штрафуют за несоблюдение карантинных норм. Их уже несколько раз поймали на перевозке пассажиров без масок и стоящих людей в транспорте. Недавно очередной рейд устроили на площади Толбухина.

С 18 октября Одесса вошла в красную зону карантина. С тех пор полиция проверяет водителей транспорта на соблюдение правил. О проверке городского транспорта в Днепре рассказали 22 октября.

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Стоячие пассажиры без масок

Водителей общественного транспорта начали штрафовать за пассажиров и отсутствие у них масок. Недавно показательный рейд устроили в районе площади Толбухина.

В сети опубликовали видео с места происшествия. На записи видна патрульная машина и 3 полицейских. Один из них составляет административный протокол на водителя. Тот работает на маршруте 221. На видео видно, что человек недоволен ситуацией. Он пытается что-то доказать полицейским и немного спорит с ними.

Известно, что днем патрульные составляют около 10 админпротоколов за нарушение карантинных норм. Штраф для перевозчиков составляет 17 тысяч гривен.

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