В Одессе штрафуют водителей маршруток за стоячих пассажиров
Источник:телеграм 8NEWS
Водителей городского транспорта в Одессе штрафуют за несоблюдение карантинных норм. Их уже несколько раз поймали на перевозке пассажиров без масок и стоящих людей в транспорте. Недавно очередной рейд устроили на площади Толбухина.
С 18 октября Одесса вошла в красную зону карантина. С тех пор полиция проверяет водителей транспорта на соблюдение правил. О проверке городского транспорта в Днепре рассказали 22 октября.
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Стоячие пассажиры без масок
Водителей общественного транспорта начали штрафовать за пассажиров и отсутствие у них масок. Недавно показательный рейд устроили в районе площади Толбухина.
В сети опубликовали видео с места происшествия. На записи видна патрульная машина и 3 полицейских. Один из них составляет административный протокол на водителя. Тот работает на маршруте 221. На видео видно, что человек недоволен ситуацией. Он пытается что-то доказать полицейским и немного спорит с ними.Заметьте! Известно, что днем патрульные составляют около 10 админпротоколов за нарушение карантинных норм. Штраф для перевозчиков составляет 17 тысяч гривен.
Как в Одессе задержали водителя маршрутки: видео
Километровые очереди на транспорт в Днепре
- 21 октября в Днепре зафиксировали еще одну толпу, которая стоит в очереди на автобус.
- Все из-за того, что в городе ввели красную зону и водители берут только сидячих пассажиров.
- Например, очередь на маршрут №88 начинается от улицы Глинки и заканчивается у Торгового центра "Европа". То есть люди стоят почти через всю Европейскую площадь.
- Сама улица Глинки тоже в толпе. Там образовались несколько очередей минимум на 2 маршрута. Сразу напротив заметили такую же ситуацию.