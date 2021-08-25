В Одессе скорая перевернулась после столкновения с джипом: видео с места ДТП

В Одессе 25 августа перевернулась скорая помощь. Это произошло после аварии с внедорожником Mitsubishi.

Они столкнулись на углу улиц Пороховая и Мясоедовская. В сети опубликовали сразу несколько видео с места происшествия

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Людей пришлось извлекать

После опрокидывания из автомобиля скорой помощи начали доставать людей. На место сразу прибыли патрульные. Они вместе с прохожими помогали людям выбраться из перевернутого авто.

Людей достают из скорой, которая перевернулась: смотрите видео телеграма "Ху***я Одесса"

На видео видно, что достали женщину во врачебном халате и мужчину. Пострадавших в результате инцидента нет. Были ли в автомобиле скорой пациенты – неизвестно.



Авто скорой, которое перекинулось / Фото патрульной полиции Одесской​ области

