В Одессе сломали более десятка новых фонарей: фото
На набережной 15 станции Большого Фонтана в Одессе сломали более десятка уличных фонарей. Все они простояли всего несколько лет.
Источник:Культурометр Одессы
Вандалы сломали фонари лишь на одной остановке набережной. Кто это сделал – неизвестно.
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Сломаны фонари на набережной Одессы / Фото "Культурометр Одессы"
Что известно о сломанных фонарях
Сломали каждый фонарь в этом месте. Большинство из них – изогнуты, а у некоторых сбит защитный корпус. На соседней остановке установлены такие же фонари, но они не пострадали.
Фонарь у которого сбит корпус / Фото "Культурометр Одессы"
Когда их установили
Реконструкция на 16 станции Большого Фонтана / Фото "Думская"
Эти фонари появились в 2017 году. Они являются украшением опорной стены набережной. Их установили на 15 и 16 станциях Большого Фонтана.
Местоположение 15 станции Большого Фонтана / Карта
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