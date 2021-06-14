У полицейского требовали 10 тысяч долларов: в Одессе задержали служащего ВМС Украины

В Одессе задержали руководителя одного из подразделений Военно-морских сил Украины. Его подозревают в вымогательстве взятки 10 тысяч долларов за должность в Государственном бюро расследований. Их он просил у полицейского.
Об этом сообщили 14 июня. Мужчину поймали на получении первой половины взятки.
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- Задержание провели сотрудники прокуратуры.
- По их данным служащий требовал взятку от сотрудника Нацполиции.
- За 10 тысяч долларов он обещал оказать влияние на решение членов конкурсной комиссии конкурса ГБР.
- Говорилось о вакантной должности в следственном подразделении органа.
Какое наказание грозит мужчине
Служащему объявили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Она предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы. Также у подозреваемого могут конфисковать имущество.Обратите внимание! Судью Донецкого окружного админсуда поймали на том, что он наживался на принятии решений. За 30 тысяч долларов мужчина обещал "решить дело" не только у себя на работе, но и в Верховном Суде Украины.