В Одессе в очередной раз пробуют поднять танкер Delfi: фото, видео
На пляже "Дельфин" в Одессе 9 августа снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi. Предыдущие попытки завершились неудачно.
Очередную попытку поднять танкер Delfi проводят 9 августа, сообщили в телеграмме "Одесса INFO".
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Там опубликовали видео, на котором заметно, как на пляже "Дельфин" в Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер.
Напомним, похожие попытки предпринимали уже несколько раз. Однако все они были безуспешными.
Очередная попытка поднять танкер Delfi / Фото "Думская"
Танкер Delfi снова пытаются поднять: видео
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История затонувшего танкера Delfi
- В ноябре 2019 года судно опрокинулось возле одесского пляжа "Дельфин" и село на мель.
- До апреля 2020 года владелец имел право забрать танкер, но не сделал этого.
- 21 июня с танкера произошла утечка нефтепродуктов, что загрязнило воду. Поскольку судно не убрали, нефть может вытекать и до сих пор. Поэтому 25 июля ситуацию признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.
- 31 июля Администрация морских портов Украины анонсировала конкурс на поиск подрядчика для поднятия и отведения танкера. Ранее попытки найти подрядчика были неудачны из-за недостаточной материально-технической базы.