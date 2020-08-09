На пляже "Дельфин" в Одессе 9 августа снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi. Предыдущие попытки завершились неудачно.

Очередную попытку поднять танкер Delfi проводят 9 августа, сообщили в телеграмме "Одесса INFO".

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Там опубликовали видео, на котором заметно, как на пляже "Дельфин" в Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер.

Напомним, похожие попытки предпринимали уже несколько раз. Однако все они были безуспешными.



Очередная попытка поднять танкер Delfi / Фото "Думская"

Танкер Delfi снова пытаются поднять: видео

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История затонувшего танкера Delfi