В Одессе создали памятную художественную табличку с цитатой Леси Украинки: фото
В Одессе появилась памятная табличка с цитатой Леси Украинки. Ее повесили у входа в парк имени Шевченко 22 апреля. Акция является частью культурного проекта "Читання до дому" (на русском "Чтение на дом"). Его реализует Зеленый театр.
Источник:"Думская"
Табличка с цитатой Леси Украинки по счету является восьмой. Всего в рамках проекта их должно быть более 20.
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Активисты "Чтение на дом" прикрепляют цитату Леси Украинки / Фото телеграмм-канала "Одесса сегодня"
Больше про эту табличку
Там написаны слова украинской поэтессы из письма своему брату. Его она отправляла из Одессы в Киев. Предполагают, что женщина описывала свое впечатление от того, что видела в одесском парке.
Певне, вже так задля нас вигладилося та причепурилося: синє-синє, з білими гребнями, з рожевими одблисками, з темно-зеленими тінями, золотими іскрами при заході сонця. Я все стояла з того боку парохода, де не видно берега, не хотілося мені його бачити, хотіла я бачить море в цілім просторі його, у всій красі його, а земля заважала б сьому.
Табличка с цитатой Леси Украинки, которую повесили в Одессе / Фото "Думская"
Что было до этого
Как пишет "Маяк", проект "Чтение на дом" создают одесские активисты. Они хотят создать памятные таблички во всех локациях города, которые описывали известные писатели. Слова с описанием Одессы в мировой литературе молодые люди ищут сами.
Одна из инициаторок проекта "Чтение на дом" Александра Бабич / Фото "Думская"
Ранее в городе было уже 7 табличек с цитатами. В частности, на них вспомнили слова Михаила Жванецкого и Исаака Бабеля. Авторы проекта планируют установить все памятные знаки до конца 2021 года.
Таблица "Чтение на дом" со словами Жванецкого / Фото телеграмм-канала "Одесса сегодня"
Впоследствии сформируют список мест, где повесили слова известных авторов. Он станет своеобразным путеводителем по литературной Одессе.
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