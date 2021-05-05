В Одессе задержали исполняющего обязанности начальника южного филиала концерна "Военторгсервис". Ему сообщили о подозрении в получении взятки суммой 40 тысяч долларов.

Это был первый финансовый транш главе военной структуры за передачу земельного участка в частную собственность. Суд решил оставить чиновника под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. К теме Захотела быть в доле: чиновница в Харькове разрешила незаконную торговлю за взятку – фото Что известно о взятке По данным Специализированной прокуратуры, временный глава концерна "Военторгсервис" предлагал документы на один из объектов недвижимого имущества в обмен на взятку.

Земельный участок расположен в Одессе.

Его хотел получить один из частных предпринимателей.

Чиновник концерна обещал посодействовать в перерегистрации – это должно было происходить в несколько этапов.

Момент задержания правонарушителя / Фото Специализированной военной прокуратуры 40 тысяч долларов – это была первая часть суммы. За эти деньги глава "Военторгсервиса" лично подготовил и подписал договор с предпринимателем.

Правоохранители задержали его и открыли уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды.

Сейчас предполагаемый взяточник находится под стражей.

К разоблачению преступления привлекли следователей Нацполиции и оперативников СБУ.