В Одессе прокуратура разоблачила предполагаемого взяточника: он возглавлял "Военторгсервис"
В Одессе задержали исполняющего обязанности начальника южного филиала концерна "Военторгсервис". Ему сообщили о подозрении в получении взятки суммой 40 тысяч долларов.
Это был первый финансовый транш главе военной структуры за передачу земельного участка в частную собственность. Суд решил оставить чиновника под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.
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Что известно о взятке
- По данным Специализированной прокуратуры, временный глава концерна "Военторгсервис" предлагал документы на один из объектов недвижимого имущества в обмен на взятку.
- Земельный участок расположен в Одессе.
- Его хотел получить один из частных предпринимателей.
- Чиновник концерна обещал посодействовать в перерегистрации – это должно было происходить в несколько этапов.
Момент задержания правонарушителя / Фото Специализированной военной прокуратуры
- 40 тысяч долларов – это была первая часть суммы. За эти деньги глава "Военторгсервиса" лично подготовил и подписал договор с предпринимателем.
- Правоохранители задержали его и открыли уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды.
- Сейчас предполагаемый взяточник находится под стражей.
- К разоблачению преступления привлекли следователей Нацполиции и оперативников СБУ.
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