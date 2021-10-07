Беспризорные собаки набросились на мальчика вечером 5 октября. Всего на Семена Палия, 22-А живет не менее 20 собак.

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Соседи услышали крики

В сети опубликовали запись с видеокамер, где видно, что мальчик присел, чтобы погладить собаку. Зато к нему подошла целая стая псов и набросилась на него.

Крики мальчика услышали соседи. Они вместе с охранником разогнали собак и спасли ребенка. Однако за время, когда неравнодушные бежали к мальчику, его успел укусить один пес. У ребенка есть рана на левой ягодице. Родители мальчика отвезли его в больницу. Там медики сделали ему прививку от столбняка.

Беспризорных во дворе гораздо больше

На видео видно, что на мальчика набросились по меньшей 5 собак. Однако жители дома на Палия говорят, что бездомных собак на самом деле около двадцати.

Они поселились во дворе со времен, когда дома еще строили. Большинство собак стерилизованные и не проявляют агрессию. Однако родители все равно боятся отпускать свои детей гулять без взрослых.

Мать пострадавшего и другие местные уже обращались к местным властям, чтобы они решили проблему. Однако там пока на жалобы не реагируют.

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