Инцидент произошел еще 11 мая, но видео аварии с камер наблюдения опубликовали 10 дней спустя. Вероятно, из-за этой аварии местная власть инициировала запрет движения электросамокатов на Трассе здоровья.
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Что известно об аварии
- 21-летний парень около 20 часов ехал на электросамокате по велодорожке.
- Ему на встречу ехали еще два человека на арендованных электросамокатах.
- Вероятно, один из водителей растерялся, и поэтому произошло лобовое столкновение.
- После того парень упал и сильно ударился головой.
- Череп треснул: медикам пришлось удалять внутричерепную гематому.
- Юноше также установили металлическую пластину 50х50 миллиметров в голову на ближайшие 3 месяца.