Инцидент произошел еще 11 мая, но видео аварии с камер наблюдения опубликовали 10 дней спустя. Вероятно, из-за этой аварии местная власть инициировала запрет движения электросамокатов на Трассе здоровья.

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Что известно об аварии

  • 21-летний парень около 20 часов ехал на электросамокате по велодорожке.
  • Ему на встречу ехали еще два человека на арендованных электросамокатах.
  • Вероятно, один из водителей растерялся, и поэтому произошло лобовое столкновение.
  • После того парень упал и сильно ударился головой.
  • Череп треснул: медикам пришлось удалять внутричерепную гематому.
  • Юноше также установили металлическую пластину 50х50 миллиметров в голову на ближайшие 3 месяца.

 