В Одессе столкнулись 2 маршрутки и легковушка: образовалась многокилометровая пробка

В одесском районе Пересыпь утром 20 сентября столкнулись 2 маршрутки и легковушка. Как следствие, образовалась огромная пробка, которая тянется примерно 10 километров.

В одесском районе Пересыпь утром 20 сентября столкнулись 2 маршрутки и легковушка. Как следствие, образовалась огромная пробка, которая тянется примерно 10 километров.

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Повредилось лобовое стекло

Маршрутки двигались в сторону центра города. Однако столкнулись на улице Атамана Головатого и заблокировали дорогу.



Заторы в Одессе / Карта google

Люди в результате аварии не пострадали. На фото с места видно, что у одного автобуса побилось лобовое стекло.

Из-за этого ДТП задержалось движение со стороны поселка. Большая пробка начинается на развилке Южной дороги и проспекта Добровольского. Причем далее по Южной дороге машины стоят до поворота на Крыжановку, а по Добровольского до Державина.



Маршрутка с пробитым лобовым стеклом / Фото "Думская"

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