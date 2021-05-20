Отверстие от пули обнаружили утром 17 мая. Следовательно, вероятнее всего, это случилось на выходных до этого.

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Подробнее об этом инциденте

  • Кто именно сделал это отверстие в окне кабинета – неизвестно.
  • Здание, где это случилось, расположено на улице Балковской.
  • Как сообщил судья-спикер по уголовной специализации этого суда Виктор Иванов, в учреждение сразу вызвали правоохранителей.
  • По прибытию следователи осмотрели место.
  • Также они открыли уголовное производство.
  • Инцидент расследуют по статье об угрозе или насилии в отношении судьи, народного заседателя или присяжного.
  • Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.