Отверстие от пули обнаружили утром 17 мая. Следовательно, вероятнее всего, это случилось на выходных до этого.
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Подробнее об этом инциденте
- Кто именно сделал это отверстие в окне кабинета – неизвестно.
- Здание, где это случилось, расположено на улице Балковской.
- Как сообщил судья-спикер по уголовной специализации этого суда Виктор Иванов, в учреждение сразу вызвали правоохранителей.
- По прибытию следователи осмотрели место.
- Также они открыли уголовное производство.
- Инцидент расследуют по статье об угрозе или насилии в отношении судьи, народного заседателя или присяжного.
- Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.