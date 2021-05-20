Отверстие от пули обнаружили утром 17 мая. Следовательно, вероятнее всего, это случилось на выходных до этого.

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Кто именно сделал это отверстие в окне кабинета – неизвестно.

Здание, где это случилось, расположено на улице Балковской.

Как сообщил судья-спикер по уголовной специализации этого суда Виктор Иванов, в учреждение сразу вызвали правоохранителей.

По прибытию следователи осмотрели место.

Также они открыли уголовное производство.

Инцидент расследуют по статье об угрозе или насилии в отношении судьи, народного заседателя или присяжного.

Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.

Обратите внимание! Судья Чугуевского городского суда на Харьковщине пожаловался на СМС-сообщение. Ему 12 мая пришел текст с обвинениями в коррупции. Служитель Фемиды расценил это, как скрытую угрозу и написал заявление главе Высшего совета правосудия.