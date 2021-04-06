Снимали военную часть с дрона: в Одессе задержали студентов из Индии
Патрульные военного городка в Одессе на днях заметили дрон, который кружил над территорией части. Выяснилось, что съемку вели студенты-медики из Индии.
Малый летательный аппарат, зависший над расположением воинской части, обнаружили патрульные военного городка Одесского отряда морской охраны.
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Кто управлял дроном
Специальная группа реагирования нашла людей, которые управляли дроном.
Ими оказались 2 граждан Индии. Они рассказали, что учатся в медицинском вузе, однако никаких документов при себе не имели.
Студенты отметили, что только недавно приехали в город, а о режимном ограничении в контролируемом пограничном районе якобы не знали.
На фото- и видеосъемки нужны разрешения
Иностранцам отметили важность соблюдения правил пограничного режима и рассказали, что для фото- и видеосъемки возле воинской части предварительно нужно получить разрешение.
Что грозит студентам из Индии
Иностранцев задержали и передали представителям Нацполиции. В их действиях усматриваются признаки нарушения правил безопасности полетов.
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