В Одессе суд разрешил не расследовать убийство Василия Стуса

Малиновский районный суд Одессы 17 августа отказал в удовлетворении жалобы местного жителя на действия полицейских. Мужчина возмущался, что правоохранители не начали расследовать убийство Василия Стуса после его обращения.

В своем заявлении в полицию одессит сказал, что поэт стал жертвой умышленного убийства, которое совершили по указанию КГБ. Однако правоохранители отказались начать расследовать дело.

Тоже о поэте Конец истории: Медведчук не оспаривал решение суда, которым разрешили "дело Василия Стуса"

Обвинял Медведчука

Заявитель указал, что исполнителями этого преступления являются бывший киевский судья Петр Фещенко, нардеп Виктор Медведчук, свидетель Сирик и прокурор Аржанов. В заявлении в полицию мужчина написал, что эти люди сговорились, что привело к принятию незаконного приговора по статье за антисоветскую агитацию и пропаганду.

Как следствие, 2 октября 1980 года Стуса приговорили к десяти годам лагерей и 5 годам ссылки. А уже 4 сентября 1985 года поэт умер во время голодовки, которую он объявил.

Уголовное производство

По мнению жителя Одессы, Василий Стус стал жертвой заказного убийства, которое совершила группа лиц. Однако сотрудники Малиновского отдела полиции проигнорировали обращение.

Правоохранители не только не открыли уголовное производство, но и даже не внесли это заявление в Единый реестр расследований. Поэтому и мужчина обратился в суд, где ему также отказали.

Кстати Следователь по делу Стуса работал в СБУ еще 12 лет после Независимости и получал награды

Что постановили в суде

Решение принимала следственная судья Ирина Полищук. По ее мнению, в реестр расследований могут вносить только те заявления, где есть "объективные данные, которые действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Она отметила, что такими данными может быть только информация, подтверждающая фактическое существование доказательств:

время;

место;

способ;

или другие обстоятельства совершения преступления.

Срок обжалования решения судьи Полищук истекает в неделю принятия. Подал ли одессит апелляцию – неизвестно.