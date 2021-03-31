В Одессе 31 марта отправили в СИЗО подозреваемого в изнасилованиях несовершеннолетних девушек. Он знакомился с детьми в соцсетях и выпрашивал интимные фото. После этого мужчина звонил девушкам и шантажировал, чтобы они с ним встретились.

Полиция подозревает его в изнасиловании нескольких девушек. Над одной из них он издевался в течение 2 лет.

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Подробнее о схеме подозреваемого

В 2019 году 49-летний одессит зарегистрировался в социальной сети под видом юноши.

Там он завязал дружбу с девушкой 13 лет и попросил прислать интимные фото.

Когда злоумышленник получил компромат на девушку, начал ей звонить.

Он представлялся правоохранителем, который контролирует распространение порнографии.

Чтобы девушка встретилась с ним, угрожал прислать фото родителям, родственникам и одноклассникам.

Что произошло дальше

Поскольку девочка боялась осуждения, позволила мужчине прийти к себе домой, когда мама была на работе. Там он заставил ребенка вступить в интимную связь.

После этого злоумышленник угрожал и продолжал совершать надругательство над ребенком еще почти 2 года. Впоследствии девушка рассказала обо всем матери и та обратилась в полицию. После этого мужчину задержали.



Мужчина начал совершать преступления в 2019 году, а оказался он в СИЗО только сейчас / Коллаж 24 канала

Как оказалось, это не единственная жертва

Когда у подозреваемого дома провели обыск, изъяли мобильный телефон и компьютер. На них обнаружили аналогичные переписки с другими несовершеннолетними с виду девушками.

Некоторые из них уже сообщили, что познакомились с мужчиной в интернете. Кроме этого на устройствах нашли порнографические фото и видео с участием подсудимого и несовершеннолетних.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители направили вещественные доказательства на экспертизу. Их планируют внести в реестр досудебных расследований. Мужчине грозит наказание по статье об изнасиловании – 15 лет тюрьмы. Суд не дал ему права внести залог на время расследования.

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