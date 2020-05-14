В Одессе таксистка обокрала спящую пассажирку: через телефон перевела себе кругленькую сумму

Таксистка в Одессе украла у своей пассажирки значительную сумму денег, когда та заснула. Через мобильное приложение злоумышленница перевела себе более 70 тысяч гривен.

От противоправных действий таксистки пострадала жительница Суворовского района, которую злоумышленница отвозила домой, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Услугами такси женщина воспользовалась далеко за полночь, поэтому по дороге заснула, в результате став легкой добычей для недобросовестной работницы,

– говорится в сообщении.

Что сделала таксистка

Она забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карточку. А тогда, используя мобильное приложение, перевела на свое имя примерно 72 тысячи гривен.

Как обнаружили злоумышленницу

В результате розысков таксистку нашли. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. В совершении преступления она призналась.

Женщине максимально грозит до пяти лет лишения свободы.

Обратите внимание! Недавно Одесской ОПЗЖ не хватило 150 гривен, чтобы оплатить услуги таксистов. Представители партии наняли таксистов для партийного автопробега в День Победы. Однако рассчитаться по договоренности не смогли – вместо трех часов работы оплатили только два.