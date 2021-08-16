Мужчину вытащили из 168 маршрутки и сразу начали бить ногами и руками. Это произошло из-за того, что тот якобы ударил ногой женщину.

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Избитый смог убежать

Почему мужчина мог ударить женщину – неизвестно. Однако сообщают, что это произошло, когда она выходила из маршрутки.

На грубияна набрасывались и выкрикивали "женщину ударил, лови", а также из толпы звучала фраза "расчленить его надо". Следует отметить, что были и те, кто говорил, что не стоит этого делать.

Впоследствии пострадавший-злоумышленник скрылся из толпы и перешел дорогу, чтобы убежать. Однако ему вслед и дальше раздавались проклятия.

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Почему не надо так делать В украинском законодательстве есть определение "самоуправство". Поэтому такие действия можно считать правонарушением. Соответствующая статья предусматривает различные варианты наказания: штраф до 850 гривен, 2 года исправительных работ или даже до 3 месяцев ареста. Если вы увидели правонарушение или даже стали его жертвой, не нужно пытаться наказать "виновного". Следует лишь позвонить правоохранителям, чтобы это сделали в установленном законом порядке.

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В общественном транспорте Одессы в последнее время случается довольно много конфликтов. Их преимущественно снимают на видео и инциденты часто набирают огласки в сети. Несколько последних случаев: