В Одессе толпа избила пассажира маршрутки: не обдумал свои поступки – видео самосуда
Источник:телеграм "Одесса info"
На остановке "Крыжановка" в Одессе 15 августа несколько пассажиров маршрутки избили мужчину, который ехал с ними. Они таким образом его наказали за проступок.
Мужчину вытащили из 168 маршрутки и сразу начали бить ногами и руками. Это произошло из-за того, что тот якобы ударил ногой женщину.
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Избитый смог убежать
Почему мужчина мог ударить женщину – неизвестно. Однако сообщают, что это произошло, когда она выходила из маршрутки.
На грубияна набрасывались и выкрикивали "женщину ударил, лови", а также из толпы звучала фраза "расчленить его надо". Следует отметить, что были и те, кто говорил, что не стоит этого делать.
Впоследствии пострадавший-злоумышленник скрылся из толпы и перешел дорогу, чтобы убежать. Однако ему вслед и дальше раздавались проклятия.
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Почему не надо так делать
В украинском законодательстве есть определение "самоуправство". Поэтому такие действия можно считать правонарушением. Соответствующая статья предусматривает различные варианты наказания: штраф до 850 гривен, 2 года исправительных работ или даже до 3 месяцев ареста.
Если вы увидели правонарушение или даже стали его жертвой, не нужно пытаться наказать "виновного". Следует лишь позвонить правоохранителям, чтобы это сделали в установленном законом порядке.
Драки в транспорте – народный спорт одесситов
В общественном транспорте Одессы в последнее время случается довольно много конфликтов. Их преимущественно снимают на видео и инциденты часто набирают огласки в сети. Несколько последних случаев:
- 28 июня в 214 маршрутке мужчине сделали замечание, чтобы он снял рюкзак. Тот не согласился и получил несколько тычков.
- 27 июля в 7 трамвае Одессы подрались дедушки. Это произошло, потому что они не могли решить, кому больше нужно место для сидения людей с инвалидностью.
- 29 июля в одном из одесских троллейбусов пассажир сказал, что "сервис фигня" и отказался платить за проезд. После этого правонарушителя начали выкидывать из транспорта, толкать и проклинать.