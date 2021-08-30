В Одессе торгуют COVID-сертификатами: обнародовали "расценки" – СМИ

Появилась информация, что в Одессе якобы можно приобрести COVID-сертификаты. Речь идет о внесении в Государственный реестр, а также формировании электронного документа в сервисе Дия.

Цена на такую услугу колеблется довольно сильно – зависит от нескольких факторов. Об этом 30 августа сообщили журналисты со ссылкой на анонимные источники.

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Почему "расценки" бывают разные

В Одессе якобы можно получить сразу 2 вида подтверждения полного курса вакцинации – внутренний и международный. Если иметь "своих людей" в системе здравоохранения, то такая услуга стоит всего 500 гривен.

Сообщают, что в одной из поликлиник на Черемушках таким занимается один предприимчивый врач. Мол, вносит людей в базу задним числом и при этом дает на выбор 3 вакцины.

Также рассказали, что сертификаты покупают через сотрудников сферы туризма. Это стоит от 150 до 200 долларов. Такая цена обусловлена тем, что берут большой процент за сведение с "правильным" врачом. Пока официально эту информацию никак не комментировали.