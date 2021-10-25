В Одессе трамвай протаранил Smart: есть пострадавшие

На Люстдорфской дороге в Одессе 25 октября трамвай столкнулся с автомобилем Smart. Как следствие, пострадал водитель легковушки.

Это произошло примерно в 8:45 на 7 станции Люстдорфской дороги. Впоследствии на место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

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Водитель пытался проскочить

Пострадавшего водителя достали из автомобиля и направили в больницу. Пока неизвестно насколько сильно он пострадал.

Трамвай, который столкнулся с автомобилем, курсировал по 3 маршруту. Как следствие, временно остановилось движение транспорта на этом и 27 маршруте трамвая.

Предварительно известно, что легковушка не дала преимущество в движении вагона. То есть она пыталась проскочить, однако это не удалось и произошла авария. На фото заметно, что у легковушки сильно повредилась передняя часть и деформировался корпус.



Авария трамвая с автомобилем / Телеграм "Одесса info"

Другое событие в городе

20 сентября в Одессе произошла другая авария с общественным транспортом. В районе Пересыпь утром столкнулись сразу 2 маршрутки и легковушка.

Люди в результате инцидента не пострадали, однако сильно замедлилось движение. На несколько часов после аварии в этом месте образовалась многокилометровая пробка.