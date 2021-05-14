Утром 14 мая в Одессе на улице Леонтовича трамвай сошел с рельсов. Из-за этого он врезался в столб.

Говорится о трамвае № 28. В настоящее время движение электротранспорта по этому маршруту приостановлено. К теме Вырвал с асфальтом: в Днепре грузовик снес остановку – видео, фото Что известно об аварии В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" сообщили, что инцидент произошел из-за того, что трамвай наехал на посторонний предмет.

Сотрудники "Горэлектротранспорта" устраняют последствия аварии.

Поскольку движение трамвая осуществлялось по специально выделенной полосе, это ДТП не привело к пробкам на дороге. Последствия аварии с трамваем на Леонтовича: видео