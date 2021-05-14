Взял на абордаж: в Одессе трамвай протаранил столб электропередачи – видео
Утром 14 мая в Одессе на улице Леонтовича трамвай сошел с рельсов. Из-за этого он врезался в столб.
Источник:"Думская"
Говорится о трамвае № 28. В настоящее время движение электротранспорта по этому маршруту приостановлено.
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Что известно об аварии
- В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" сообщили, что инцидент произошел из-за того, что трамвай наехал на посторонний предмет.
- Сотрудники "Горэлектротранспорта" устраняют последствия аварии.
- Поскольку движение трамвая осуществлялось по специально выделенной полосе, это ДТП не привело к пробкам на дороге.
Последствия аварии с трамваем на Леонтовича: видео
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