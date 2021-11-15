В Одессе трамвай вдавил легковушку в дерево: фото с места ДТП

Неподалеку от площади Деревянко в Одессе 15 ноября произошла авария легковушки и трамвая. Электротранспорт сильно прижал авто к дереву и дорожному знаку.

Люди в результате аварии не пострадали. Об этом рассказали в патрульной полиции Одесской области примерно в 10 часов утра.

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Пытался проскочить через колею

Причиной аварии было то, что Mercedes не предоставил трамваю преимущество в движении. Впоследствии на водителя составили протокол по статье о нарушении правил дорожного движения.

"Думская" пишет со ссылкой на очевидцев, что столкновение произошло, когда автомобиль Mercedes пытался проскочить перед трамваем. Однако выехать на дорогу с колеи ему уже не удалось.

Мужчине, который был за рулем, 29 лет. На фото, которые обнародовали очевидцы, заметно, что автомобиль повалил знак, в который врезался боком. Трамвай и легковушка разъехались примерно в 9 часов утра.



Место столкновение трамвая и авто / Фото патрульной полиции

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В Суворовском районе Одессы 10 ноября произошла другая авария с легковушкой Mercedes. Он на большой скорости слетела с дороги и перевернулась.

Как следствие, авто немного пролетело и остановилось только на колее. 26-летнего водителя госпитализировали. Впоследствии из-за аварии еще несколько часов не работали трамваи двух маршрутов.