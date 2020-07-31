В Одессе 31 июля на пляже "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi нашли мертвого дельфина.

Найден дельфин совсем маленький, он лежит прямо возле моря, говорится в видео в телеграмм-канале Одесса сейчас.

Важно: Из танкера Delfi в Одессе снова вытекли нефтепродукты: объявлена чрезвычайная ситуация

Вот Delfi, вот пляж, вот дельфин, который появился сегодня. Еще скажите мне, что здесь все хорошо с экологией,

– возмущается очевидец.

Затонувший дельфин на пляже:

Что известно про затонувший танкер Delfi в Одессе? 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября возле пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Владелец танкера до апреля 2020 года имел право забрать его, однако не сделал этого. 21 июня произошла утечка топлива с судна. Вода на пляже загрязнилась, поэтому 26 июня "Дельфин" закрыли.

Убытки, которые нанес затонувший танкер экологии Украины

Из-за утечки нефтепродуктов танкер уже нанес Украине ущерб в размере 20 тысяч долларов. Однако это еще не окончательная сумма, поскольку судно не убрали, поэтому есть вероятность утечки и сейчас. В целом ущерб оценивается в 280 долларов на 1 килограмм нефти.

Во время визита в Одессу Зеленского, местные чиновники обещали, что к 25 июля судно уберут. Этого же числа комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с танкером, как чрезвычайную местного уровня.