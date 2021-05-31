Инцидент произошел вечером 30 мая в микрорайоне "Таирово" в Одессе. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях, а впоследствии о потере сообщил сам Филимонов.

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Детали инцидента

Во время игры 30 мая около 19 часов парень на баскетбольной площадке потерял сознание и упал.

Бригада скорой помощи пыталась спасти парня.

Они проводили реанимационные мероприятия 34 минуты, но в 20:11 констатировали смерть.

Предварительно, у подростка произошла остановка сердца.

Реакция родственников

Почти в полночь в своем Фейсбуке Олег Филимонов опубликовал пост о смерти внука Эвана Григора. Он отметил, что августе подростку должно было исполниться 16 лет.

Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким,

– рассказал депутат Одесского горсовета в комментарии изданию "Обозреватель".

Редакция 24 канала выражает соболезнования по поводу утраты.

Инцидент на баскетбольной площадке: видео