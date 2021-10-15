В Одессе умер 97-летний участник освобождения города от нацистов

Умер полковник запаса, ветеран освобождения Одессы Николай Московой. Ветерану было 97 лет, он был одним из 4 освободителей, которые остались в Одессе.

Соболезнования родным и близким Николая Москового выразил мэр города, Одесский городской совет и исполнительный комитет.

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Николай Иванович – настоящий пример мужества и стойкости, а еще любви к родному городу и стране. Николай Московой оставил после себя большую память о подвиге, которую обязательно необходимо передавать новым поколениям одесситов,

– выразил свои соболезнования городской голова.

Что известно о Николае Московом

Родился 27 января 1924 года.

На фронте был сапером, разведчиком и участником штурмовых групп.

До 1948 года Московой проводил разминирование территорий, на которых шли бои.

За заслуги награжден многочисленными орденами и медалями.

Московой рассказывал об освобождении города от нацистов

Отметим, что Одессу освободили от нацистов 10 апреля 1944 года.

Стояла морозная, зимняя погода. Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам – солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы,

– вспоминал Московой.

Московой был одним из 4 ветеранов-освободителей, которые остались проживать в Одессе.