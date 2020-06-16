В Одессе умер водитель, которого избили прохожие после аварии – видео
Водитель автомобиля Toyota, который попал в аварию в Одессе, скончался по дороге в больницу. По предварительной версии, у мужчины остановилось сердце.
Авария произошла на улице Академика Королева в Одессе. Водитель автомобиля Toyota столкнулся с автомобилем Daewoo, после чего совершил наезд на забор и 32-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги, сотрясением головного мозга и ушибами, сообщили в полиции.
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После аварии некоторые разъяренные прохожие начали наносить удары по водителю. Хотя он тоже находился в неудовлетворительном состоянии. Уже когда на место прибыли полицейские, они начали оказывать помощь водителю, у которого были проблемы с сердцем.
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С места происшествия скорая помощь забрала водителя Toyota. К сожалению, по дороге в больницу мужчина скончался. По предварительным выводам врачей, причиной его смерти стала остановка сердца. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас по этим фактам полицией начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.