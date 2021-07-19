Умерла девушка 18 июля. Причина смерти – неизвестна. В полиции инцидент подтвердили.

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Должно было исполниться 14 лет

  • Девочку сразу привезли в Белгород-Днестровскую больницу.
  • Ей поставили диагноз "неполное утопление".
  • Затем пострадавшую направили в Одесскую областную больницу, на улице Академика Воробьева.
  • Там она и умерла.
  • 25 июля у девочки должен был быть день рождения.
  • Причину смерти устанавливает медицинская экспертиза.

Что такое неполное утопление

Утопление – это смерть вследствии нехватки кислорода после погружения в воду. Правда, выделяют и неполное утопление. Это когда человеку не хватило кислорода под водой, но ему удалось выжить.

Дівчинка померла Вона тонула на Одещині
Как следует вести себя на воде / Инфографика 24 канала