Не дожила до 14-летия: в одесской больнице скончалась девочка после неполного утопления
19 июля 2021 , 19:14Читати новину українською
Источник:"Думская"
В Одесской областной детской больнице умерла 13-летняя девушка. Ранее несовершеннолетняя едва не утонула, и ее 10 июля доставили в медучреждение. Добавим, что за несколько дней она должна была праздновать свой 14 день рождения.
Умерла девушка 18 июля. Причина смерти – неизвестна. В полиции инцидент подтвердили.
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Должно было исполниться 14 лет
- Девочку сразу привезли в Белгород-Днестровскую больницу.
- Ей поставили диагноз "неполное утопление".
- Затем пострадавшую направили в Одесскую областную больницу, на улице Академика Воробьева.
- Там она и умерла.
- 25 июля у девочки должен был быть день рождения.
- Причину смерти устанавливает медицинская экспертиза.
Что такое неполное утоплениеУтопление – это смерть вследствии нехватки кислорода после погружения в воду. Правда, выделяют и неполное утопление. Это когда человеку не хватило кислорода под водой, но ему удалось выжить.
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