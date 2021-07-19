Не дожила до 14-летия: в одесской больнице скончалась девочка после неполного утопления

В Одесской областной детской больнице умерла 13-летняя девушка. Ранее несовершеннолетняя едва не утонула, и ее 10 июля доставили в медучреждение. Добавим, что за несколько дней она должна была праздновать свой 14 день рождения.

Умерла девушка 18 июля. Причина смерти – неизвестна. В полиции инцидент подтвердили.

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Должно было исполниться 14 лет

Девочку сразу привезли в Белгород-Днестровскую больницу.

Ей поставили диагноз "неполное утопление".

Затем пострадавшую направили в Одесскую областную больницу, на улице Академика Воробьева.

Там она и умерла.

25 июля у девочки должен был быть день рождения.

Причину смерти устанавливает медицинская экспертиза.

Что такое неполное утопление Утопление – это смерть вследствии нехватки кислорода после погружения в воду. Правда, выделяют и неполное утопление. Это когда человеку не хватило кислорода под водой, но ему удалось выжить.

12 июля в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка. Врачи пытались ее спасти, но тщетно. Ребенок отдыхал на реке вместе с друзьями.



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