На Еврейском кладбище Одессы 19 апреля похоронили сценаристку сатирического шоу "Городок" Ирину Полторак. Женщина умерла накануне. Она весь апрель лечилась, однако безрезультатно.

О смерти женщины рассказал ее сын. По его словам, это произошло вследствие обострения хронических заболеваний, возникших из-за коронавируса.

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Что известно о ее смерти

Ирина весь апрель лечилась в одной из больниц Одессы. Однако недуг оказался сильнее.

Это не COVID-19, но, возможно, его последствия повлекли обострение хронических заболеваний,

– добавил сын покойной одесситки Александр Полторак.

Обратите внимание! Кроме сценариев "Городка", Ирина Полторак писала и для других телепрограмм и сериалов. Также она была участницей старого КВН.