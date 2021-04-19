Болела COVID-19: в Одессе умерла сценаристка "Городка" Ирина Полторак
На Еврейском кладбище Одессы 19 апреля похоронили сценаристку сатирического шоу "Городок" Ирину Полторак. Женщина умерла накануне. Она весь апрель лечилась, однако безрезультатно.
Источник:фейсбук Александра Полторака
О смерти женщины рассказал ее сын. По его словам, это произошло вследствие обострения хронических заболеваний, возникших из-за коронавируса.
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Что известно о ее смерти
Ирина весь апрель лечилась в одной из больниц Одессы. Однако недуг оказался сильнее.
Это не COVID-19, но, возможно, его последствия повлекли обострение хронических заболеваний,
– добавил сын покойной одесситки Александр Полторак.
Что известно о телепередаче "Городок"
Это телевизионная сатирическая программа, которая выходила с 1993 по 2012 на канале "Россия-1". Главными актерами там были Илья Олейников и Юрий Стоянов. "Городок" стал одним из первых скетч-шоу на постсоветском пространстве.
Юрий Стоянов также был родом из Одессы. Он учился в московском ГИТИСЕ (ныне Российский институт театрального искусства), а после этого остался жить в России.
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