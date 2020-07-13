Городской совет Одессы принял решение об усилении карантина. Причиной этому является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Новые ограничения касаются работы ночных клубов и ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В Одессе запретили работу ночных клубов и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00. Ограничение касается также учреждений культуры. Исключением являются кинотеатры.

Также усилят контроль за соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Заметим, что в Одессе, несмотря на карантинные ограничения, топовые клубы собирают сотни людей без масок и дистанции

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