В Одессе усилили карантин: ограничения касаются ночных клубов и ресторанов
Городской совет Одессы принял решение об усилении карантина. Причиной этому является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
Новые ограничения касаются работы ночных клубов и ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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В Одессе запретили работу ночных клубов и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00. Ограничение касается также учреждений культуры. Исключением являются кинотеатры.
Также усилят контроль за соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.
Заметим, что в Одессе, несмотря на карантинные ограничения, топовые клубы собирают сотни людей без масок и дистанции
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Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировано 54 133 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 612 человек.
- Выздоровели уже 26 503 человека, тогда как умерли 1 398 инфицированных.
- В Украине действует адаптивный карантин. Он предусматривает ослабление или усиление противоэпидемических мероприятий в каждом регионе отдельно, в зависимости от очагов заболевания на коронавирус.