В Нацгвардии сообщили о совместном разводе сил в Одесской области. В регион приехали военные из Киева для усиления безопасности к годовщине 2 мая.

Со времени трагических событий прошло уже 7 лет. Поэтому военные в современных реалиях прилагают усилия, чтобы не допустить повторения истории.

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Что известно о Нацгвардейцах в Одессе

Общий развод работников Нацполиции и гвардейцев военных частей и мобильного резерва состоялся 27 апреля в парке Шевченко.



Развод войск в Одессе / Фото Нацгвардии

Вышгородские Нацгвардейцы будут патрулировать районы Одессы совместно с работниками полиции.



Полиция совместно с Нацгвардией будет патрулировать в Одессе / Фото Нацгвардии

Главная задача для всех военнослужащих – обеспечить охрану общественного порядка на маршрутах патрулирования и во время массовых мероприятий,

– отметил полковник Вячеслав Краснопольский.



Военные готовятся патрулировать улицы Одессы / Фото Нацгвардии

На событии присутствовали заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области и заместитель начальника Южного территориального управления.