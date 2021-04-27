В Одессе усиливают безопасность до 2 мая: прибыли дополнительные отряды Нацгвардии
В Нацгвардии сообщили о совместном разводе сил в Одесской области. В регион приехали военные из Киева для усиления безопасности к годовщине 2 мая.
Источник:Нацгвардия
Со времени трагических событий прошло уже 7 лет. Поэтому военные в современных реалиях прилагают усилия, чтобы не допустить повторения истории.
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Что известно о Нацгвардейцах в Одессе
Общий развод работников Нацполиции и гвардейцев военных частей и мобильного резерва состоялся 27 апреля в парке Шевченко.
Развод войск в Одессе / Фото Нацгвардии
Вышгородские Нацгвардейцы будут патрулировать районы Одессы совместно с работниками полиции.
Полиция совместно с Нацгвардией будет патрулировать в Одессе / Фото Нацгвардии
Главная задача для всех военнослужащих – обеспечить охрану общественного порядка на маршрутах патрулирования и во время массовых мероприятий,
– отметил полковник Вячеслав Краснопольский.
Военные готовятся патрулировать улицы Одессы / Фото Нацгвардии
На событии присутствовали заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области и заместитель начальника Южного территориального управления.
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