На место прибыл экипаж патрульной полиции. Правоохранителям удалось сразу задержать вандалов.

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Разгромленная остановка: детали

  • Патрульной полиции о вандалах сообщила женщина около 01:00.
  • Говорится об остановке общественного транспорта на улице Ицхака Рабина.

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Разбитая остановка на площади Деревянко / Фото патрульной полиции

  • Правоохранители задержали двух человек, которые разбили стеклянную конструкцию.
  • Их задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
  • Утром 20 мая коммунальщики почистили остановку от осколков стекла.

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Коммунальщики убирают на остановке / Фото "Думская"

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Какая ответственность за это преступление

  • За умышленную порчу и уничтожение городского имущества предусмотрена уголовная ответственность.

вандали розгромили зупинку в Одесі хуліганство площа Дерев'янко
Задержанный злоумышленник / Фото патрульной полиции 

  • По меньшей мере хулиганам придется заплатить штраф в 850 гривен.
  • Суд также может назначить общественные или исправительные работы хулиганам.