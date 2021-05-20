На место прибыл экипаж патрульной полиции. Правоохранителям удалось сразу задержать вандалов.
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Разгромленная остановка: детали
- Патрульной полиции о вандалах сообщила женщина около 01:00.
- Говорится об остановке общественного транспорта на улице Ицхака Рабина.
Разбитая остановка на площади Деревянко / Фото патрульной полиции
- Правоохранители задержали двух человек, которые разбили стеклянную конструкцию.
- Их задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
- Утром 20 мая коммунальщики почистили остановку от осколков стекла.
Коммунальщики убирают на остановке / Фото "Думская"
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Какая ответственность за это преступление
- За умышленную порчу и уничтожение городского имущества предусмотрена уголовная ответственность.
Задержанный злоумышленник / Фото патрульной полиции
- По меньшей мере хулиганам придется заплатить штраф в 850 гривен.
- Суд также может назначить общественные или исправительные работы хулиганам.