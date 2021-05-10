Без прав и под наркотиками: в Одессе водитель убегал от полиции и побил 9 автомобилей – видео
На улице Семена Палия в Одессе автомобиль Toyota нарушил правила дорожного движения и начал уезжать от полицейских. Водитель побил 9 припаркованных автомобилей и только после этого пообщался с патрульными. Это случилось примерно в 1 ночи 10 мая.
Источник:Патрульная полиция Одессы
Оказалось, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения. Кроме этого, он был с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
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Больше о преследовании
Когда правоохранители увидели нарушение, попытались обратиться к водителю с помощью громкоговорителя. Однако он автомобиль начал ускоряться и началось преследование.
Впоследствии Toyota врезалась в 9 других автомобилей, которые были припаркованы на обочине на улице Академика Бочарова. Поскольку автомобиль сильно поврежден, он не мог продолжать движение.
После этого водителя проверили на алкотестере Drager. Он показал, что в крови мужчины было 1,23 промилле алкоголя.
Преследование автомобиля Toyota: видео патрульной полиции Одессы
Что грозит за такие нарушения
Водителя задержали сразу после остановки. Правоохранители составили несколько административных протоколов. Все они по разным статьям:
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – от 17 тысяч гривен;
- невыполнение водителями требований об остановке – 153 гривны штрафа;
- нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств – 340 гривен штрафа;
- управления транспортом без водительского удостоверения – 510 гривен штрафа.
Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала
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