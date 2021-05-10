На улице Семена Палия в Одессе автомобиль Toyota нарушил правила дорожного движения и начал уезжать от полицейских. Водитель побил 9 припаркованных автомобилей и только после этого пообщался с патрульными. Это случилось примерно в 1 ночи 10 мая.

Оказалось, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения. Кроме этого, он был с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

К теме Курьер на мопеде устроил ночные гонки с патрульными в Киеве: видео

Больше о преследовании

Когда правоохранители увидели нарушение, попытались обратиться к водителю с помощью громкоговорителя. Однако он автомобиль начал ускоряться и началось преследование.

Впоследствии Toyota врезалась в 9 других автомобилей, которые были припаркованы на обочине на улице Академика Бочарова. Поскольку автомобиль сильно поврежден, он не мог продолжать движение.

После этого водителя проверили на алкотестере Drager. Он показал, что в крови мужчины было 1,23 промилле алкоголя.

Преследование автомобиля Toyota: видео патрульной полиции Одессы

Что грозит за такие нарушения

Водителя задержали сразу после остановки. Правоохранители составили несколько административных протоколов. Все они по разным статьям:

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – от 17 тысяч гривен;

невыполнение водителями требований об остановке – 153 гривны штрафа;

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств – 340 гривен штрафа;

управления транспортом без водительского удостоверения – 510 гривен штрафа.



Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала