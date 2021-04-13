Не заплатил за проезд: в Одессе водитель маршрутки избил пассажира – видео
В Одессе вечером 12 апреля водитель маршрутки подрался с пассажиром. Стычка происходила на дороге. Причиной конфликта была плата за проезд.
Источник:телеграм-канал "Вартові Еспресо"
В сети опубликовали видео этого момента. На нем видно, что водитель не жалел своего оппонента.
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Подробнее о столкновении
Мужчина зашел в автобус и отказался платить 7 гривен за проезд. Маршрутчик решил, что это недопустимо и набросился на пассажира с кулаками.
Они дрались на проезжей части неподалеку от перехода. Пассажир упал после одного из ударов и получил еще на прощание ногой в голову. Впоследствии он поднялся и побежал за водителем, но его перехватил один из пешеходов и направил в другую сторону.
Драка маршрутчика и пассажира в Одессе: видео телеграм-канала "Вартові Еспресо"
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