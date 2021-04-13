В Одессе вечером 12 апреля водитель маршрутки подрался с пассажиром. Стычка происходила на дороге. Причиной конфликта была плата за проезд.

В сети опубликовали видео этого момента. На нем видно, что водитель не жалел своего оппонента.

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Мужчина зашел в автобус и отказался платить 7 гривен за проезд. Маршрутчик решил, что это недопустимо и набросился на пассажира с кулаками.

Они дрались на проезжей части неподалеку от перехода. Пассажир упал после одного из ударов и получил еще на прощание ногой в голову. Впоследствии он поднялся и побежал за водителем, но его перехватил один из пешеходов и направил в другую сторону.

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Обратите внимание! В Черкассах 29 марта водитель маршрутки высадил из салона мать погибшего участника войны на востоке. Мужчина сказал, что она не является представителем льготной категории. Впоследствии водителя уволили, а активисты заставили его извиняться на видео.