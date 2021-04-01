В Одессе водитель, нарушивший правила дорожного движения, пытался убежать от патрульных. Мужчина врезался в служебный автомобиль полиции. Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля во время патрулирования Киевского района. Инспекторы обратили внимание на авто Volkswagen на улице Фонтанская дорога.

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Погоня за нарушителем

Машина двигалась без включенного света фар. Когда полицейские обратились к водителю с требованием об остановке, тот проигнорировал их и наоборот набрал скорость.

После этого инспекторы передали ориентировку на задержание авто всем экипажам патрульной полиции. Водитель продолжил движение в городе, нарушая правила дорожного движения.

Водитель был "под кайфом"

На проспекте Шевченко во время разворота машина врезалась в служебный Renault Duster. Нарушителя сразу же заблокировали патрульные автомобили.

Водителем оказался 37-летний мужчина. Правоохранители отметили, что он управлял транспортным средством с явными признаками наркотического опьянения.

Как мужчина бежал от патрульных в Одессе: смотрите видео

Теперь авто – на штрафплощадке

Патрульные отстранили мужчину от управления автомобилем. Из-за нарушения они составили на него административные материалы по статьям о: