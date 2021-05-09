Командование Военно-Морских сил Украины поздравило с Днем победы ветерана Второй мировой войны и морской пехоты Ивана Кулибабу. Под балконом его квартиры музыканты военного оркестра устроили концерт.

Заслуженному офицеру и Герою войны в его 100 лет пожелало крепкого здоровья руководство украинского флота. Кроме того, к поздравлениям присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие.

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"9 мая в честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители Командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу", – говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.

Иван Кулибаба с балкона квартиры поблагодарил за поздравления и отдельно военным морякам за помощь и заботу.

Ветерана Второй мировой войны в Одессе поздравили с оркестром / Фото пресс-служба ВМС ВС Украины