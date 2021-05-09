В Одессе Военно-морские силы с оркестром поздравили 100-летнего ветерана: щемящие фото
Командование Военно-Морских сил Украины поздравило с Днем победы ветерана Второй мировой войны и морской пехоты Ивана Кулибабу. Под балконом его квартиры музыканты военного оркестра устроили концерт.
Источник:ВМС ВС Украины
Заслуженному офицеру и Герою войны в его 100 лет пожелало крепкого здоровья руководство украинского флота. Кроме того, к поздравлениям присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие.
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"9 мая в честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители Командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу", – говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.
Иван Кулибаба с балкона квартиры поблагодарил за поздравления и отдельно военным морякам за помощь и заботу.
Ветерана Второй мировой войны в Одессе поздравили с оркестром / Фото пресс-служба ВМС ВС Украины
Что известно об Иване Кулибабе
Ветеран Иван Кулибаба родился 14 октября 1920 года на Полтавщине. 22 июня во время службы в подразделении морской пехоты Черноморского флота он встретил войну.
Кулибабу призвали на военную службу в военно-морской флот в 1939 году, он участник обороны:
- Керчи;
- Новороссийска;
- десанта на Малую Землю.
Как в Украине отмечают День победы над нацизмом: коротко
- В городах Украины 9 мая по случаю Дня Победы над нацизмом проходят мероприятия чествования, люди кладут к монументам цветы в частности.
- В столице торжества проходят на площади Славы. Люди кладут цветы на могилу Неизвестного солдата.
- К Мемориалу Славы в Харькове пришли тысячи людей, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
- В Одессе местные пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, люди держали в руках портреты своих предков, которые принимали участие в боевых действиях.
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