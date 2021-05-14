В Одессе возле школы произошла стрельба: владельца оружия задержали
Утром в пятницу, 14 мая, в Одессе возле школы № 32 произошла стрельба. На место происшествия приехали полицейские и задержали владельца оружия.
Источник:"УСИ"
К счастью, никто не пострадал. Правоохранители устанавливают детали происшествия.
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Стрельба возле школы: детали
- Инцидент произошел на улице Космонавтов, 46.
- На это быстро отреагировали правоохранители.
- Они обследовали территорию и задержали 3 мужчин.
- У одного из них нашли предмет, похожий на пистолет.
- В полиции эту информацию не комментируют.
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