Утром в пятницу, 14 мая, в Одессе возле школы № 32 произошла стрельба. На место происшествия приехали полицейские и задержали владельца оружия.

К счастью, никто не пострадал. Правоохранители устанавливают детали происшествия. К теме Готовился к нападению с марта и хотел совершить самоубийство: новые детали о казанском стрелке Стрельба возле школы: детали Инцидент произошел на улице Космонавтов, 46.

На это быстро отреагировали правоохранители.

Они обследовали территорию и задержали 3 мужчин.

У одного из них нашли предмет, похожий на пистолет.

В полиции эту информацию не комментируют. Обратите внимание! Недавно в школе в Казани произошла стрельба. Ильназ Галявиев – 19-летний студент, которого отчислили из колледжа, устроил стрельбу в школе. Погибли 7 учителей и учительница, еще 20 человек ранены.