В Одессе строят многоэтажку, которая угрожает полетам и госбезопасности, – расследование
Компания "Будова", которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым, возвела дом, нарушающий требования по высоте. Более того, ЖК расположен на земле Госспецсвязи и разрешений на возведение здесь компания не получала.
Источник:"Заборона"
Семь 25-этажек здесь возводят с 2017 года. В 2020 году на строительство наложили арест, впрочем, пока никто не наказан, а первую очередь ЖК совсем скоро планируют сдать в эксплуатацию
Тем временем В Киеве могут разрушить еще один исторический дом: уже работает техника
Кто и как возводит опасную многоэтажку
Девелопер-компания "Будова", которая уже возвела более 60 сооружений в Одессе. Большинство из них – жилые комплексы по всему городу.
Заказчик строительства – прокуратура Одесской области. Прокуратура и "Будова" или же люди, соприкасающиеся с ней, как отмечают расследователи, сотрудничают уже не впервые.
Схема такая: прокуратура получает от города землю в аренду или постоянное пользование, договаривается со строительной компанией о том, что часть квартир в новом ЖК получат ее работники, и заключает договор на строительство,
– пишут журналисты.
Таким образом с 2016 до 2018 года прокуратура Одесской области получила 96 квартир.
Опасность полетов
Проблема в том, что жилой комплекс расположен в приаэродромной зоне, где без специального разрешения можно возводить дома не выше 50 метров.
Градостроительные условия и ограничения предусматривают именно такую предельную высоту. Впрочем, по факту девелопер вместо 16 этажей возвел 25, высотой 75 метров.
В авиаслужбу застройщик не обращался
Метры вне разрешенной границы нужно согласовывать с Госавиаслужбой. Сооружение имеет самый высокий класс последствий – СС3. Класс последствий – это характеристика, которая определяет, насколько опасным является здание для людей и имущества, и какой ущерб оно может нанести.
Потенциальные убытки от строительства "Альтаир-3" измеряются общегосударственными масштабами. Но, как сообщили "Забороне" в Госавиаслужбе, застройщики ЖК "Альтаир-3" ни за какими разрешениями не обращались.
Сооружение имеет самый высокий класс последствий / Фото "Заборони"
Разрешительных документов нет
ЖК "Альтаир-3", пишут журналисты, в целом не хватает разрешительных документов на строительные работы. В Украине запрещено возводить жилье без разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции. И у "Будовы" нет документов, которые позволили бы выполнять подготовительные или строительные работы.
Впрочем, суды выносят решения, в которых заявляют, что оснований для сноса самовольно возведенных домов нет. Максимум – обязывают "Будову" подать документы в Госавиаслужбу, чтобы получить необходимое разрешение на уже готовые объекты,
– пишут расследователи.
Люди, приближенные к Труханову
Одесский активист Олег Михайлик, который борется с незаконными застройками в городе, пояснил: лакомые куски земли достаются компаниям, приближенными к мэру Одессы Геннадию Труханову. "Будова" – одно из таких.
По информации "Экономической правды", именно Галантерник контролирует компанию "Будова". Журналисты отмечают: Галантерник был спонсором и бизнес-партнером Труханова. И хотя сегодня он живет в Лондоне, свое влияние на Одесский бизнес сохраняет до сих пор.
Галантерник был тем, кто принимал непосредственное участие в становлении Труханова как политика и мэра города. У "Будовы" сегодня есть знания, умения и ресурсы, поэтому она находит лучшие участки: у моря, в центре города,
– рассказал Олег Михайлик.
В открытых реестрах среди конечных собственников, касающихся "Будовы", есть лишь Дмитрий Димарский и Борис Родин. Как объясняют расследователи, у них тоже существуют определенные связи с мэром Одессы.
Никто не понес наказания
В декабре 2020 суд наложил арест на строительство ЖК "Альтаир-3". Основание – открытое уголовное производство о незаконном строительстве и завладении землей. Этот комплекс расположен на территории Одесского филиала Госспецсвязи – структуры, которая отвечает за национальную безопасность.
Делом незаконного строительства и завладения землей, отмечают журналисты, занимаются Офис генпрокурора, военная прокуратура, полиция. СБУ провела 20 обысков еще в феврале 2020 года.
Впрочем, с тех пор никто из предположительно причастных к преступной схеме не понес наказания. Более того, в феврале 2021 года Печерский районный суд Киева снял арест с имущества "Будовы".
Поэтому компания может свободно завершать строительство. Первую очередь обещают сдать в ближайшие сроки.
Поделиться новостью