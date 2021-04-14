Компания "Будова", которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым, возвела дом, нарушающий требования по высоте. Более того, ЖК расположен на земле Госспецсвязи и разрешений на возведение здесь компания не получала.

Семь 25-этажек здесь возводят с 2017 года. В 2020 году на строительство наложили арест, впрочем, пока никто не наказан, а первую очередь ЖК совсем скоро планируют сдать в эксплуатацию

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Кто и как возводит опасную многоэтажку

Девелопер-компания "Будова", которая уже возвела более 60 сооружений в Одессе. Большинство из них – жилые комплексы по всему городу.

Заказчик строительства – прокуратура Одесской области. Прокуратура и "Будова" или же люди, соприкасающиеся с ней, как отмечают расследователи, сотрудничают уже не впервые.

Схема такая: прокуратура получает от города землю в аренду или постоянное пользование, договаривается со строительной компанией о том, что часть квартир в новом ЖК получат ее работники, и заключает договор на строительство,

– пишут журналисты.

Таким образом с 2016 до 2018 года прокуратура Одесской области получила 96 квартир.

Опасность полетов

Проблема в том, что жилой комплекс расположен в приаэродромной зоне, где без специального разрешения можно возводить дома не выше 50 метров.

Градостроительные условия и ограничения предусматривают именно такую предельную высоту. Впрочем, по факту девелопер вместо 16 этажей возвел 25, высотой 75 метров.

В авиаслужбу застройщик не обращался

Метры вне разрешенной границы нужно согласовывать с Госавиаслужбой. Сооружение имеет самый высокий класс последствий – СС3. Класс последствий – это характеристика, которая определяет, насколько опасным является здание для людей и имущества, и какой ущерб оно может нанести.

Потенциальные убытки от строительства "Альтаир-3" измеряются общегосударственными масштабами. Но, как сообщили "Забороне" в Госавиаслужбе, застройщики ЖК "Альтаир-3" ни за какими разрешениями не обращались.



Сооружение имеет самый высокий класс последствий / Фото "Заборони"

Разрешительных документов нет

ЖК "Альтаир-3", пишут журналисты, в целом не хватает разрешительных документов на строительные работы. В Украине запрещено возводить жилье без разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции. И у "Будовы" нет документов, которые позволили бы выполнять подготовительные или строительные работы.

Впрочем, суды выносят решения, в которых заявляют, что оснований для сноса самовольно возведенных домов нет. Максимум – обязывают "Будову" подать документы в Госавиаслужбу, чтобы получить необходимое разрешение на уже готовые объекты,

– пишут расследователи.

Люди, приближенные к Труханову

Одесский активист Олег Михайлик, который борется с незаконными застройками в городе, пояснил: лакомые куски земли достаются компаниям, приближенными к мэру Одессы Геннадию Труханову. "Будова" – одно из таких.

По информации "Экономической правды", именно Галантерник контролирует компанию "Будова". Журналисты отмечают: Галантерник был спонсором и бизнес-партнером Труханова. И хотя сегодня он живет в Лондоне, свое влияние на Одесский бизнес сохраняет до сих пор.

Галантерник был тем, кто принимал непосредственное участие в становлении Труханова как политика и мэра города. У "Будовы" сегодня есть знания, умения и ресурсы, поэтому она находит лучшие участки: у моря, в центре города,

– рассказал Олег Михайлик.

В открытых реестрах среди конечных собственников, касающихся "Будовы", есть лишь Дмитрий Димарский и Борис Родин. Как объясняют расследователи, у них тоже существуют определенные связи с мэром Одессы.

Никто не понес наказания

В декабре 2020 суд наложил арест на строительство ЖК "Альтаир-3". Основание – открытое уголовное производство о незаконном строительстве и завладении землей. Этот комплекс расположен на территории Одесского филиала Госспецсвязи – структуры, которая отвечает за национальную безопасность.

Делом незаконного строительства и завладения землей, отмечают журналисты, занимаются Офис генпрокурора, военная прокуратура, полиция. СБУ провела 20 обысков еще в феврале 2020 года.

Впрочем, с тех пор никто из предположительно причастных к преступной схеме не понес наказания. Более того, в феврале 2021 года Печерский районный суд Киева снял арест с имущества "Будовы".

Поэтому компания может свободно завершать строительство. Первую очередь обещают сдать в ближайшие сроки.