Видео с места пожара обнародовали очевидцы. На месте работают сотрудники ГСЧС.

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Неизвестно, сколько человек пострадали

На кадрах видно, что из окна идет густой черный дым. Пламенем охвачено, пожалуй, большинство площади квартиры, ведь огонь буквально уничтожил балкон.

Пока неизвестно о количестве пострадавших в результате инцидента и есть ли они вообще. Также пока не сообщают о причинах возгорания.

Смотрите видео с места происшествия / видео с телеграм-канала "Одесса INFO":

Коротко о последних пожарах в Украине: