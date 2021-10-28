Новые правила касаются как частных средств передвижения, так и прокатных самокатов. Это решение было принято на заседании горсовета Одессы 28 октября.

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Ограничили скорость по всему городу

Согласно новым правилам, полностью запрещено будет пользоваться такими средствами передвижения на Трассе здоровья. Других запретных зон для самокатеров Одессы не будет.

На большинстве территории города можно будет ездить на электросамокате не быстрее 20 километров в час. Однако есть несколько зон, где максимальная разрешенная скорость составляет 12 километров.

Где более жесткие ограничения:

Аркадийская аллея;

Горсад;

дендропарк Победы;

парки Шевченко, Горького, Космонавтов, «Юность», Преображенского, Греческого, Стамбульского;

скверы Старобазарный, Старосенний, Мечникова и Приморский;

бульвар Жванецкого.

Это ограничение скорости зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня. Вскоре Муниципалитет заключит меморандум о сотрудничестве по этому решению с операторами услуг проката электросамокатов.



Карта ограничений для электросамокатов Одессы / Фото "Думская"