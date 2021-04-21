Киевский райсуд Одессы 21 апреля отправил под домашний арест иностранца, которого подозревают в серии преступлений. В частности, он может быть причастен к кражам, разбою и даже убийству. Почему суд решил выпустить его из следственного изолятора – неизвестно.

О подсудимом известно лишь то, что его зовут Самир и он является гражданином Азербайджана. Мужчину считают организатором преступной группировки.

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Что решил суд

На заседании иностранцу изменили меру пресечения и теперь он уже не в СИЗО. Его отправили под круглосуточный домашний арест. Теперь он ожидает следующего заседания суда.

За что судят иностранца

Следователи считают, что он непосредственно организовывал преступления. Следователи инкриминируют ему и сообщникам несколько краж и разбоев. Кроме этого, его подозревают в убийстве 27-летнего одессита в 2018 году. Этот человек умер от клофелина.

Что известно о его сообщниках

Двух других подозреваемых в этом следствии ранее освободили из-под стражи. Они также являются гражданами Азербайджана.

На свободе они пробыли не долго, поскольку их обоих снова задержали прошлой зимой. Одного по подозрению в убийстве клофелином, а другого из-за вымогательства вымышленного долга у человека.

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