На сайте Фонда госимущества уже разместили объявление. В нем говорится, что планируют продать целый комплекс Южной исправительной колонии №51.

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Объявление о продаже колонии на сайте Фонда госимущества / Скриншот 24 канала

Больше о колонии, которую продают

Комплекс расположен по адресу Люстдорфская дорога, 9. Он охватывает примерно 6 гектаров земли, на которых расположены 72 объекта недвижимости – административные здания, охранные башни, теплицы и другие.

К ним подведены водоснабжение и канализационная сеть. Однако есть небольшой недостаток. По словам министра юстиции Дениса Малюська, большинство помещений пустые и уничтожены огнем. Они такие после бунта, который здесь случился раньше.

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Одно из помещений одесской колонии / Фото Фонда госимущества

Что известно о бунте в одесской колонии

  • В одесской колонии №51 бунт начался 27 мая 2019 года.
  • Примерно 200 заключенных напали на работников учреждения
  • 13 из них получили ранения.
  • После этого заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть.
  • Как следствие, пожар распространился на большинстве территории колонии.
  • Впоследствии появилось видео этого события.
  • На это отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
  • Она сказала, что причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.
  • Однако заключенные заверили, что к бунту привело не только это, а плохие условия их содержания и многочисленные избиения.
  • 30 мая колонию законсервировали, а заключенных перевели в другие учреждения.

Колонія Продаж Одеса Фонд держмайна аукціон
Корпус одесской колонии, которую продают / Фото Фонда госимущества