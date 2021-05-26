Не восстановили после бунта: одесскую колонию продают за 200 миллионов – фото

Одесскую колонию на Люстдорфской дороге выставили на продажу. Теперь каждый желающий может приобрести ее за 223 миллиона гривен. Там был пожар и мятеж заключенных, поэтому ее не используют по назначению уже почти 2 года.

На сайте Фонда госимущества уже разместили объявление. В нем говорится, что планируют продать целый комплекс Южной исправительной колонии №51.

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Объявление о продаже колонии на сайте Фонда госимущества / Скриншот 24 канала

Больше о колонии, которую продают

Комплекс расположен по адресу Люстдорфская дорога, 9. Он охватывает примерно 6 гектаров земли, на которых расположены 72 объекта недвижимости – административные здания, охранные башни, теплицы и другие.

К ним подведены водоснабжение и канализационная сеть. Однако есть небольшой недостаток. По словам министра юстиции Дениса Малюська, большинство помещений пустые и уничтожены огнем. Они такие после бунта, который здесь случился раньше.



Одно из помещений одесской колонии / Фото Фонда госимущества

Что известно о бунте в одесской колонии

В одесской колонии №51 бунт начался 27 мая 2019 года.

Примерно 200 заключенных напали на работников учреждения

13 из них получили ранения.

После этого заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть.

Как следствие, пожар распространился на большинстве территории колонии.

Впоследствии появилось видео этого события.

На это отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сказала, что причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.

Однако заключенные заверили, что к бунту привело не только это, а плохие условия их содержания и многочисленные избиения.

30 мая колонию законсервировали, а заключенных перевели в другие учреждения.



Корпус одесской колонии, которую продают / Фото Фонда госимущества