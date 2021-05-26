Не восстановили после бунта: одесскую колонию продают за 200 миллионов – фото

Одесскую колонию на Люстдорфской дороге выставили на продажу. Теперь каждый желающий может приобрести ее за 223 миллиона гривен. Там был пожар и мятеж заключенных, поэтому ее не используют по назначению уже почти 2 года.
На сайте Фонда госимущества уже разместили объявление. В нем говорится, что планируют продать целый комплекс Южной исправительной колонии №51.
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Объявление о продаже колонии на сайте Фонда госимущества / Скриншот 24 канала
Больше о колонии, которую продают
Комплекс расположен по адресу Люстдорфская дорога, 9. Он охватывает примерно 6 гектаров земли, на которых расположены 72 объекта недвижимости – административные здания, охранные башни, теплицы и другие.
К ним подведены водоснабжение и канализационная сеть. Однако есть небольшой недостаток. По словам министра юстиции Дениса Малюська, большинство помещений пустые и уничтожены огнем. Они такие после бунта, который здесь случился раньше.
Одно из помещений одесской колонии / Фото Фонда госимущества
Что известно о бунте в одесской колонии
- В одесской колонии №51 бунт начался 27 мая 2019 года.
- Примерно 200 заключенных напали на работников учреждения
- 13 из них получили ранения.
- После этого заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть.
- Как следствие, пожар распространился на большинстве территории колонии.
- Впоследствии появилось видео этого события.
- На это отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- Она сказала, что причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.
- Однако заключенные заверили, что к бунту привело не только это, а плохие условия их содержания и многочисленные избиения.
- 30 мая колонию законсервировали, а заключенных перевели в другие учреждения.
Корпус одесской колонии, которую продают / Фото Фонда госимущества