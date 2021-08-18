В Одессе на взятке задержали начальника охраны гостайны
Источник:Военная прокуратура
Начальник охраны гостайны в Одессе брал взятки. Он требовал 5 тысяч гривен от военнослужащего за надбавку. Сейчас ему готовят подозрение.
Чиновника задержали с поличным 17 августа. Суд избирает ему меру пресечения.
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5 тысяч за надбавку
По данным следствия, начальник охраны гостайны требовал взятку в размере 5 тысяч гривен и получил ее. Однако полиция сразу задержала чиновника. Известно, что начальник должен был дать надбавку военнослужащему за пребывание в зоне боевых действий на востоке.
Чиновнику готовят подозрение из-за вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Если его вину докажут, то мужчине может грозить 5 – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также начальник охраны гостайны сроком до 3 лет не сможет занимать должность.
Досудебное расследование осуществляли следователи Нацполиции Одесской области. Оперативное сопровождение – сотрудники отдела коррупции СБУ.
Взяточничество среди чиновников: последние случаи
- В Одессе СБУ задержала чиновника Министерства юстиции, который брал взятки. Его поймали, когда чиновник получал деньги за снятие ареста с авто. В общем взятки брал разные: 300 долларов – 1 тысяча долларов.
- Начальник Госпродпотребслужбы в Запорожье вымогал деньги у своего подчиненного. Он считал, что должен брать деньги у фермеров, особенно – за регистрацию их техники. Последняя взятка – 8 тысяч 250 долларов.
- Руководитель отдела "Львовской железной дороги" попался на взятке во время тендера в 1 миллион гривен. Чиновник пообещал, что поспособствует победе за 5 – 10% "отката".