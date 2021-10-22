В момент задержания в автомобиле мужчин обнаружили немало плодов грабежа. Об этом сообщили 22 октября.

Ранее В Киеве задержали банду, ограбившую 150 иностранцев

Собрали по этническому признаку

Правоохранителям сообщили, что группа лиц планирует совершить кражу бытовой техники с рынка. Этих людей якобы собрали по этническому признаку. Когда их задержали, оказалось, что некоторые участники банды ранее уже были судимы за другие имущественные преступления. Более того, они вообще "специализировались" на кражах из помещений "7 километра".

Во время осмотра автомобиля, на котором ехали задержанные, нашли не только бытовую технику. Что там было:

разнообразные ключи;

отмычки;

устройство для поглощения радиоэлектронной связи.

Что грозит участникам банды

Всего задержали 4 мужчин. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о краже, которую совершила группа лиц. Поэтому, если их вину смогут доказать в суде, за это преступление, они могут отправиться в тюрьму на 5 лет.

Задержание банды, ограбившей склад / Фото Одесской прокуратуры​

Другое задержание недавно

16 октября СБУ сообщила, что задержали группу из 3 человек, которые скрывались 5 лет. Эти люди нападали на банки и грабили инкассаторов.

Задержанные скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение.