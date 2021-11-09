По мнению правоохранителей, действия мужчины нанесли госбюджету ущерб в размере 10 миллионов. Об этом сообщили 9 ноября.

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Без договоров и разрешений

Следствие установило, что чиновник в течение 2019 – 2021 годов сдавал в аренду предпринимателям 1000 метров. Это были офисные и складские помещения. Однако злоумышленник делал это без необходимого разрешения Фонда госимущества.

Предприниматели использовали эти помещения для проверки технического состояния транспорта. При этом, они не заключали ни одного договора аренды. Именно это привело к ущербу госбюджету.

Что грозит за такие действия

Правоохранители объявили мужчине подозрение по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Максимальное наказание по ней – от 2 до 5 лет заключения.

Другая разоблаченная коррупция недавно

3 ноября сообщили, что в Днепре задержали работников ритуальной службы. Они якобы брали взятки за места на кладбище.

Организатор схемы и его сообщники в целом "заработали" 100 тысяч гривен. Речь идет о предприятии "Городская ритуальная служба" Днепровского горсовета.