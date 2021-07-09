Задержание провели 8 июля. Обоих злоумышленников задержали с поличным – во время получения взяток.

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Каждому разный "подарок"

Заведующая районного сектора областной Миграционной службы, вероятно, получала взятку деньгами.

У нее изъяли эти средства и оказалось, что там 1 000 долларов.

А вот горючее, которое может быть взяткой, обнаружили у руководителя районного сектора ГСЧС Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчине передали 400 литров горючего.

Что им грозит

Правоохранители планируют объявить подозрение двум злоумышленникам. Они открыли уголовные производства по статье о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды. Поэтому задержанные могут получить от 5 до 10 лет тюрьмы.

Обратите внимание! Полицейские 9 июля задержали 2 инспекторов Киевской областной налоговой. По мнению следователей, они систематически брали взятки до 120 тысяч гривен в день. Правоохранители разоблачили более 30 эпизодов преступной деятельности главных государственных ревизоров-инспекторов управления Государственной налоговой службы в Киевской области.