В Одессе задержали чиновников ГМС и ГСЧС: брали взятки горючим и валютой
9 июля 2021 , 17:43Читати новину українською
Источник:телеграмм МВД
В Одессе задержали должностных лиц ГСЧС и миграционной службы. Их подозревают в получении взяток в долларах и сотнях литров горючего.
Задержание провели 8 июля. Обоих злоумышленников задержали с поличным – во время получения взяток.
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Каждому разный "подарок"
- Заведующая районного сектора областной Миграционной службы, вероятно, получала взятку деньгами.
- У нее изъяли эти средства и оказалось, что там 1 000 долларов.
- А вот горючее, которое может быть взяткой, обнаружили у руководителя районного сектора ГСЧС Одесской области.
- По данным правоохранителей, мужчине передали 400 литров горючего.
Что им грозит
Правоохранители планируют объявить подозрение двум злоумышленникам. Они открыли уголовные производства по статье о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды. Поэтому задержанные могут получить от 5 до 10 лет тюрьмы.