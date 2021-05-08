Патрульные в Одессе задержала мужчин, которые воровали цветы и венки с городского кладбища. Происшествие произошло 7 мая в Суворовском районе города.

Мужчины забирали предметы с могил и клали в багажник автомобиля. Кражу заметили очевидцы, которые и позвонили в полицию.

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В Одессе мужчины воровали венки и цветы с кладбища

Одесские патрульные задержали мужчин, которые воровали на кладбище. 7 мая в полицию поступило сообщение о краже на Северном кладбище.

Очевидцы видели, как неизвестные клали к себе в машину цветы и венки с могил. Мужчины днем ​​заехали на автомобиле на кладбище, и начали быстро складировать вещи с кладбища в багажное отделение.

Полицейские задержали злоумышленников с поличным. Как рассказал один из мужчин, они воровали цветы, чтобы в дальнейшем их продавать.

"Инспекторы патрульной полиции вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства дела", – говорится в сообщении.