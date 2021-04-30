В Одессе мужчину подозревают в многочисленных изнасилованиях дочери своей жены. Он запугивал 11-летнего ребенка, чтобы та молчала. Злоумышленника задержали 30 апреля.

Следователи считают, что 28-летний подозреваемый совершал насилие более 2 лет. Задержание провели у него дома.

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Чтобы ребенок держал все в тайне, мужчина запугивал ее.

Мол, мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.

Полицейские выбили дверь в дом подозреваемого и задержали его.

Во время обыска в доме обнаружили ружье и патроны. Однако имел ли мужчина на них разрешение – не сообщили.

Также неизвестно, как правоохранители узнали об этом преступлении.

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Что грозит предполагаемому насильнику

Сейчас задержанного взяли под стражу. Следователи открыли уголовное производство по соответствующей статье. Если вину одессита докажут, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Одессе 31 марта отправили в СИЗО подозреваемого в многократных изнасилованиях несовершеннолетних девушек. Он знакомился с детьми в соцсетях и выпрашивал интимные фото. После этого мужчина звонил девушкам и шантажировал, чтобы они с ним встретились.