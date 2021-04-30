Несколько лет насиловал 11-летнюю падчерицу: в Одессе задержали педофила – видео
В Одессе мужчину подозревают в многочисленных изнасилованиях дочери своей жены. Он запугивал 11-летнего ребенка, чтобы та молчала. Злоумышленника задержали 30 апреля.
Источник:Полиция Одесской области
Следователи считают, что 28-летний подозреваемый совершал насилие более 2 лет. Задержание провели у него дома.
К теме Полиция разоблачила двух пенсионеров-педофилов на Буковине
Подробнее об инциденте
- Чтобы ребенок держал все в тайне, мужчина запугивал ее.
- Мол, мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.
- Полицейские выбили дверь в дом подозреваемого и задержали его.
- Во время обыска в доме обнаружили ружье и патроны. Однако имел ли мужчина на них разрешение – не сообщили.
- Также неизвестно, как правоохранители узнали об этом преступлении.
Задержание подозреваемого в насилиях падчерицы в Одессе: видео Нацполиции
Что грозит предполагаемому насильнику
Сейчас задержанного взяли под стражу. Следователи открыли уголовное производство по соответствующей статье. Если вину одессита докажут, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Поделиться новостью